İstanbul’da yapılan “4. Uluslararası Obezite Cerrahisi ve Diyetisyenliği Kongresi”nde yapılan sunumlarda, ‘obezite cerrahisinin obezite tedavisinde en etkili yöntem’ olduğu vurgulandı.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Akademik Direktörü Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in oturum başkanlığını yaptığı 4. Uluslararası Obezite Cerrahisi ve Diyetisyenliği Kongresi başarıyla gerçekleştirildi. Türk Obezite Cerrahisi Vakfı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Obezite Cerrahisi ve Diyetisyenliği Kongresi, Prof. Dr. Mustafa Şahin’in oturum başkanlığında, Türkiye’den ve yurt dışından alanında uzman çok sayıda doktor ve diyetisyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Obezite tedavisinde obezite cerrahisi

Kongrede, obezitenin cerrahi ve diyetetik tedavisinde son gelişmeler ele alındı. Uzmanlar, obezitenin nedenleri, teşhisi ve tedavisine yönelik güncel bilgiler sundular. Obezite ve başta tip 2 diyabet olmak üzere metabolik sorunlar çağımızın önemli hastalıklarından birisi haline geldiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, kongrede yaptığı bilgilendirmede, "Obezitenin ve metabolik hastalıkların cerrahi tedavileri giderek öne çıkmaktadır. Türkiye Obezite Cerrahi Derneği olarak ülkemizi Obezite Dernekleri Federasyonunda temsil eden üye sıfatıyla Viyana’daki toplantıya katıldık. Bu toplantıda obezite ile ilgili yenilikler konuşuldu ve uyulması gereken temel prensipleri kurallar belirlendi. Ayrıca iki hafta önce Türk Cerrahi Derneğinin iki yılda bir yapılan Ulusal Cerrahi Kongresi’nde de önemli bilgiler paylaşıldı. Obezite Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen kongrede konuşmacı olarak toplantılara katıldık ve oturum başkanlığı sıfatıyla da çalışmalarda bulunduk” dedi.

Sağlık turizmine destek

Prof. Dr. Şahin, “Obezite ve metabolik cerrahi çok yaygın olarak kullanılan ve çok etkili sonuç alınabilen bir cerrahidir. Bununla birlikte birçok yan etki ve komplikasyonlar çıkabilmektedir. Bu nedenle obezite ve metabolik cerrahinin temel prensiplerinin belirlenmesi ve uyulması gerekenleri ortaya koyulması hususunda hem Sağlık Bakanlığının yetkilerine hem de meslek derneklerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin sağlık turizminde alabileceği en büyük paylardan birisi de en çok bu alanda olmaktadır. Çünkü dünyada çok yaygın olan obezite ve buna bağlı olarak çıkan metabolik cerrahi ve tip 2 diyabet hastaları uzun süre bekleme listelerinde zaman kaybetmektedir. Bu operasyonlar çok maliyetli ameliyatlar ve tedavi süreçleri ortaya çıkmaktadır. Bunun için hem kaliteli hem de fizik alanları çok üst düzeyde olan ülkemizin hastanelerinde obezite ve metabolik cerrahi yaygın olarak yapılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinden de hastalar gelmektedir. Bu hastaların doğru endüksiyonlarla ve uygun temel prensiplere bağlı kararlarla yapılan tedavileri ülkemiz açısından önemli döviz girdisi sağlayabilmektedir" diye konuştu.

Kongrede yapılan sunumlarda ayrıca, obezite cerrahisinin obezite tedavisinde en etkili yöntem olduğu vurgulandı. Obezite cerrahisinin kilo vermenin yanı sıra diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi komplikasyon riskini de azalttığı belirtildi.