Yeni yıla sayılı günler kaldı ve milyonlarca memur ile memur emeklisi, ocak ayında gelecek zam oranlarını merak ediyor. Yılda iki kez, altı ayda bir zam alan bu gruptakilerin maaş artışları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarından etkileniyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aksine memur ve memur emeklilerinin zamlarının sadece enflasyon oranına değil, aynı zamanda toplu sözleşme anlaşmasına bağlı olduğunu hatırlattı.

SIFIR ZAM RİSKİ VAR!

Karakaş, maaş artışları ile ilgili şu cümleleri kullandı:

"En son 2024'ün temmuz ayında memurlara yüzde 10'luk toplu sözleşmeden kaynaklanan oran ve yüzde 9,31'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19,31 bir zam yapılmıştı. Ocak ayında yapılacak olan zamda toplu sözleşmedeki yüzde 10'luk oranı aşacak olan bir enflasyon farkı çıkarsa bu oranla birlikte 2025 ocak ayında toplu sözleşmede verilecek olan yüzde 6'lık oranla toplamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde hem memurların hem de memur emeklilerinin zamlarını bulmuş oluyoruz. Şu anda yüzde 8,93'lük oran yüzde 10'un altında kaldığından bugün itibarıyla hem memurlara hem de memur emeklilerine sıfır zam yansıması olduğunu söyleyebiliriz”

"YÜZDE 10'LUK BİR ZAM YAPILMASI SÖZ KONUSU"

Ekim kasım ve aralık aylarındaki enflasyon oranları da ele alındığında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranına değinen Karakaş “Yüzde 41,5'lik Orta Vadeli Plan (OVP) yılsonu enflasyon beklentisini göz önünde bulundurduğumuz zaman, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 9,46 bir zam öngörüldüğü söyleyebiliriz. Ancak yüzde 41,5'lik bu oranın aşılacağı beklenti anketleri ve analizlerde bir fikir söz konusu. Bu çerçevede yüzde 43'ü aşacağı yönünde bir izlenim söz konusu. Bu çerçevede memur ve memur emeklilerine yüzde 10 civarında bir zam yapılması söz konusu olacak” değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYONUN ALTINDA ZAM ALMIŞ OLACAKLAR"

Karakaş, memur ve memur emeklilerinin mevcut oranları kapsamında enflasyonun altında zam alacağına dikkati çekerek, “2025 ocak ayına geldiğimiz zaman SSK ve BAĞ-KUR emeklileri beklenen enflasyon verileri ışığında yüzde 15 oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri yüzde 10 civarında bir zam almış alacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 4-5 civarında enflasyonun altında zam almış olacak” ifadelerine yer verdi.