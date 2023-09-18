Hayallerinizi gerçekleştirmek için beklemeyin. Yüksek tutarlı nakit finansman ihtiyaçlarınız için, kendinize ya da bir yakınınıza ait bir gayrimenkul ipoteği ile, avantajlı faiz oranları ile Bireysel Finansman Kredisi kullanabilirsiniz.

Teminat göstereceğiniz gayrimenkul, konut, işyeri ya da imarlı arsa olabilir. Sahip olduğunuz konutun ekspertiz değerinin %75’ine kadar kredi kullanabilirsiniz. İşyeri veya imarlı arsa ipoteği alınması durumunda ipotek alınacak gayrimenkulün %50’sine kadar kredi kullandırılabilir. Kendinize ait konut ipoteği ile kredi kullanılması durumunda, krediniz Konut Finansmanı Yasası’na tabi olacağından %5 BSMV (Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi) muafiyeti olacaktır. Bu durumda, ödeme planı haricinde bir erken ödeme yapılması durumunda, erken ödenen anapara tutarının %2’sine kadar erken ödeme ücreti alınır.

Konut ipoteği alınıyorsa, Konut Sigortası ve Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırılmaktadır. İhtiyaç Kredisi için gerekli olan belgelere ek olarak ipotek ettirilecek gayrimenkule ait tapu fotokopisi de gerekmektedir.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

İhtiyaç Kredisi’ne başvurmak için, gerekli belgeler ile birlikte şubemize gelmeniz yeterli.

Kimlik Belgesi (TC kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ya da Pasaport)

Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait bir adet doğalgaz, elektrik, telefon ya da su faturası

Gelir Belgesi

Serbest Meslek Sahipleri ya da Ticaret Erbabı:

Son yıla ait Vergi Levhası, bilanço ve gelir tablosu/ işletme hesap özeti

Ticaret Sicil Gazetesi/ Oda kayıt belgesi

Şirket Ortağı Olan Kişiler:

Son yıla ait Vergi Levhası, onaylı bilanço ve gelir tabloları/ işletme hesap özeti,

Ticaret Sicil Gazetesi/ Oda Kayıt Belgesi.

Ücretli Çalışanlar: Maaş bordrosu veya maaş yazısı ve şirket imza sirküleri

Emekliler: Emekli maaşı hesap cüzdanı veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesabı bilgisini içeren yazı

Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler: Gelire konu tapu belgesi ve ilgili kira kontratı

Menkul Geliri Elde Edenler: Faiz gelirini gösteren hesap cüzdanı.

Kredi tipleri bazında, ek belge talep edilebilmektedir.

Faiz Oranları: