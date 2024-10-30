Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikayesini anlatan "Amadeus", 6’ncı sezonunda seyircileri 18’inci yüzyıl Viyanası’na götürmeye devam ediyor. Ödüllü oyun, 23 Kasım ile 17 ve 18 Aralık’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak.

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment ortak yapımıyla tiyatroseverlerle buluşan ödüllü oyunun biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı. Antonio Salieri rolünde Selçuk Yöntem, Wolfgang Amadeus Mozart rolünde ise Tansu Biçer’in izleneceği, 70 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan Amadeus, tüm temsillerini kapalı gişe oynayarak 400 bin seyirciye ulaştı.

2022 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü başta olmak üzere birçok ödüle layık görülen oyun, 23 Kasım ile 17 ve 18 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde İstanbul seyircisinin karşısına çıkacak.