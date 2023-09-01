Herkes zaman zaman korku yaşar. İster uçarken türbülans yaşayın, ister şiddetli bir fırtınada yaşanıyor olsun, endişe hayatımızın bir noktasında hepimizin yaşadığı evrensel bir duygudur.

Bununla birlikte, belirli bir fobiniz varsa, belirli bir durum veya nesne ile karşı karşıya kaldığınızda muhtemelen bir korku veya panik hissi yaşarsınız. Özgül bir fobi, bir şeye karşı aşırı veya mantıksız korku veya isteksizlik olarak tanımlanan bir tür anksiyete bozukluğudur. Bu anlamsız korkular kişisel ilişkilere, işe ve okula müdahale edebilir ve hayattan zevk almanızı engelleyebilir.

Sıradan korkular hafif kaygıya neden olabilir ve daha kolay üstesinden gelinebilirken, belirli fobiler etkilenen bireyi fiziksel olarak veya psikolojik olarak, günlük yaşamlarını devre dışı bırakacak kadar ezici bir ölçüde bozar.

DSM-5‘e göre, yaygınlık oranları çocuklarda yaklaşık %5, 13-17 yaş arası çocuklarda % 16 ve yaşlı bireylerde% 3-5 civarındadır. Kadınlar erkeklerden daha sık etkilenmektedir.

İçindekiler

1 Özgül Fobi Türleri

2 Fobinin Nedenleri

3 Özgül Fobi Belirtileri

4 Tedavi Seçenekleri

Özgül Fobi Türleri

Özgül Fobiler 5 türe ayrılır:

Hayvan Fobileri (örneğin, Köpekler, yılanlar veya örümcekler)

Doğal Çevre Fobileri (örneğin, Yükseklikler, fırtınalar, su)

Kan Enjeksiyonu-Yaralanma Fobileri (örn. Kan görme, kan testi ve tıbbi prosedürleri gösteren televizyon şovları izleme)

Durumsal Fobiler (örneğin, Uçaklar, asansörler, kapalı yerler)

Diğer Fobiler (örneğin, boğulmaya, kusmaya veya bir hastalığa yakalanmaya yol açabilecek durumların fobik kaçınılması; çocuklarda balon patlaması gibi yüksek seslerden veya palyaço gibi kostümlü karakterlerden kaçınma)

Fobinin Nedenleri

Çoğu durumda, 7 ila 11 yaşları arasında erken çocukluk döneminde özgül fobiler gelişir, ancak bir fobinin her yaşta gelişmesi mümkündür. Özgül fobilere çeşitli farklı faktörler neden olabilir: travmatik bir olay yaşamak (örneğin bir köpek tarafından saldırıya uğramak); travmatik bir olaydan geçenlerin gözlemlenmesi (örneğin bir trafik kazasına tanık olma); beklenmedik bir panik atak (örneğin bir uçakta uçarken); veya bilgi aktarımı (örneğin, bir terörist saldırının medyada geniş yer bulması).

Genellikle, belirli bir fobiden etkilenenler fobilerinin neden geliştiğini belirleyemezler. Belirli bir fobinin nedeni bilinmese de, semptomları tanımak ve bir akıl sağlığı uzmanından yardım almak istiyorsanız fobilerin tedavi edilebileceğini hatırlamak önemlidir.

Özgül Fobi Belirtileri

Fiziksel belirtiler:

Hızlı kalp atışı

Nefes almada zorluk

Titreme veya sarsılma

Terlemek

Mide bulantısı

Kuru ağız

Göğüs ağrısı veya gerginliği

Duygusal Belirtiler:

Ezici endişe veya korku hissetmek

Korkunuzun mantıksız olduğunu bilmek, ancak üstesinden gelmek için güçsüz hissetmek

Kontrolü kaybetme korkusu

Kaçmak için yoğun bir ihtiyaç hissetmek

Tedavi Seçenekleri

Tüm anksiyete bozuklukları gibi, özgül fobiler bir akıl sağlığı uzmanının yardımıyla tedavi edilebilir. Belirli fobiler için tedavi seçenekleri, terapötik teknik, ilaç veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerebilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Amerikan Psikoloji Derneği, bilişsel davranışçı terapiyi “düşünmeye odaklanma ve hem davranış hem de duygular üzerindeki etkisini içeren bir tedavi sistemi” olarak tanımlar. bilişsel davranışçı terapiyi, işlevsiz inançların rolünü, duygusal ve davranışsal sonuçlar üzerindeki etkilerini vurgular. Terapi, fobik uyarana reaksiyonu değiştirmek için bu tür olumsuz düşünceleri ve işlevsiz inançları değiştirmeye odaklanır. Bu ilk adımdır, ancak belirli bir fobinin tedavisi de korku uyaranına kademeli olarak maruz kalmayı içerir.

İlaç

İlaç tedavisi bazı durumlarda, kalifiye bir sağlık uzmanı ilaçların bilişsel davranışçı terapiyi ile birlikte kullanılmasına karar verebilir. Fobileri tedavi etmek için çeşitli ilaçlar kullanılır. Zoloft, Prozac, Celexa ve diğerleri gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) olarak adlandırılan bir sınıf anti-depresan reçete edilebilir. Anti-anksiyete ilaçları, belirli fobilere karşı duygusal ve fiziksel reaksiyonları yatıştırmak için de etkili olabilir.