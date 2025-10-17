Kartepe’de öğrencilere deprem, sel ve yangın gibi afetlere karşı alınması gereken önlemler ile doğru davranış biçimleri anlatılarak, uygulamalı eğitim tatbikat gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle, Kartepe Veli Akgün İlkokulu öğrencilerine yönelik Afet Bilinci Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerin afetlere karşı farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Program kapsamında öğrenciler ilk olarak sınıflarında afet bilinci hakkında bilgilendirildi. Deprem, sel ve yangın gibi afetlere karşı alınması gereken önlemler ile doğru davranış biçimleri anlatıldı. Eğitimin ardından okul bahçesinde Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Öğrenciler, afet durumunda sakin kalmanın, doğru hareket etmenin ve güvenli alanlara yönelmenin önemini deneyimleyerek öğrendi. Tatbikatta Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, afet anında yapılması gerekenleri örneklerle gösterdi. Öğrenciler, "çök, kapan, tutun" hareketlerini uygulamalı olarak öğrenirken, okulun tahliye planı çerçevesinde toplanma alanına güvenli şekilde çıkış yaptı. Eğitim, öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi.

Tatbikatın sonunda öğrencilere, afet bilincini pekiştirmek amacıyla "hayatta kalma düdüğü" ve "hayatta kalma bilekliği" hediye edildi.