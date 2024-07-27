Öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yetenek sınavlarına hazırlayacak olan programın başvuruları 30-Temmuz 2 Ağustos arasında online olarak yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, eylül ayında gerçekleştirilecek özel yetenek sınavları öncesinde hazırlık ve rehberlik programı düzenleyecek. Söz konusu tanıtım ve rehberlik programı, öğrenciye yetenek sınavında ne yapacağına dair bilgi vermek, yönlendirmek ve sınav heyecanını azaltmayı hedefliyor. Belediye konservatuarının 2024-2025 eğitim öğretim dönemi özel yetenek sınavları 7- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hazırlık ve rehberlik programı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın müzik, bale ve çocuk resim bölümlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular 30 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında ebelediye.kocaeli.bel.tr adresinden online olarak yapılacak. Program kapsamındaki eğitimler ise 5-6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Müzik ve resim bölümlerinin eğitimleri, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda, bale bölümünün dersleri ise SDKM Bale Salonu’nda yapılacak. Eğitimler 11.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.