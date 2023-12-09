Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman öğrencilerle iç içe olmaya devam ediyor.

Başkan Tekin ve Kaymakam Kahraman, her hafta düzenli olarak okullara giderek hem öğretmenler hem de öğrencilerle bir araya geliyor. Prof. Dr. Nabi Avcı Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek yakından ilgilendiler. Başkan Tekin ve Kaymakam Kahraman, okulu gezdi ve öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Öğrencilere ve emektar öğretmenlere teşekkür ederek okuldan ayrıldılar.