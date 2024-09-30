Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Arzu Tuna ve Doç. Dr. Hale Tosun, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personele yönelik kapsamlı bir "Temel Yaşam Desteği" eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim, jandarma personelinin acil durumlarda karşılaşabilecekleri hayat kurtarıcı durumlarda daha etkili olabilmeleri amacıyla düzenlendi.

Eğitim programında, temel yaşam desteği ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı demonstrasyonlar da yapıldı. Katılımcılar, kalp durması, solunum zorluğu gibi acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda detaylı bilgi aldılar. Uygulamalar arasında, CPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) teknikleri, hava yolu açma yöntemleri ve otomatik dış defibrilatör kullanımı yer aldı.

Prof. Dr. Arzu Tuna, eğitimdeki temel amacın, jandarma personelinin acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale edebilme yeteneklerini artırmak olduğunu vurguladı. "Bu tür eğitimler, sağlık profesyonelleri ile diğer meslek grupları arasında iş birliği ve iletişimi güçlendirmekte büyük bir öneme sahiptir," dedi.

Eğitime katılan jandarma personeli, hem teorik hem de pratik bilgilerin kendilerine büyük katkı sağladığını belirtirken, acil durumlarda nasıl bir yol izleyeceklerini öğrenmenin kendilerini daha güvende hissettirdiğini ifade ettiler. Eğitimin yoğun ilgi görmesi, hemşirelik eğitiminin toplum sağlığı üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.