Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan Hasan Öztimur İlkokulu'nda meydana geldi. Doğum günü nedeniyle öğretmenlerine sürpriz yapan 4B sınıfı öğrencileri pasta kesince, sürprizi karşılıksız bırakmayan öğretmen Ayşe A. öğrencilerine ekler aldı. Öğretmenlerinin ikram ettiği ekleri yiyen 14 öğrenci bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulununca 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince öğrenciler çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatılırken, eklerin pastaneden alındığı öğrenildi. Öte yandan, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA