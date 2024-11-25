Kocaeli’de Öğretmenler Günü, Şehir Tiyatrolarının öğretmenlere yönelik düzenlenen "80 Günde Devr-i Alem" adlı oyunu ile kutlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, öğretmenleri tiyatro etkinliğinde buluşturdu. Kongre Merkezi ve Gebze Osman Hamdi Bey Merkezi’nde özel olarak sahnelenen "80 Günde Devr-i Alem" adlı tiyatro oyunu, Şehir Tiyatroları oyuncularının başarılı performansıyla izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Oyun öncesi programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti. Öğretmenlere hitap eden Soba, "Öncelikle sizlere aynı zamanda bir eğitimci olan Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletiyorum. Öğretmenlik aslında çok şanslı bir meslek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Yeni nesilleri inşa ve ihya etmek için siz değerli öğretmenlerimiz ile hep beraber gayret edeceğiz" dedi.