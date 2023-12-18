Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri Sparta Prag maçlarına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade ederek, "Hedefimiz Avrupa’da tekrardan kupa kazanmak. İnşallah ülkemize bir kupa daha getiririz. Ben bunu futbolcu olarak yaşamıştım, şimdi teknik direktör olarak yaşamak da en büyük hedefim" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen 13. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, sahiplerini buldu. Galatasaray, törende 3 farklı kategoride ödüllendirildi. ’En iyi takım’ ödülünün yanı sıra, Mauro Icardi en iyi futbolcu, Okan Buruk da en iyi antrenör ödülünün sahibi oldu. Ödülünü almak için kürsüye çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon elde ettikleri şampiyonluk başarısını ve UEFA Avrupa Ligi eşleşmesini de değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında şampiyon olmanın çok önemli ve değerli olduğuna vurgu yapan Buruk, "En büyük hedeflerimizden biri buydu. Bunu başardık. Hem oyuncularımıza hem camiamıza teşekkür ediyorum. Çok değerli takımlar adaydı, hepsi bu ödülü almayı hak ettiler. Hep beraber onlarla birlikte bu ödülü aldığımı söyleyerek bizi bu ödüle layık gördükleri için ayrıca teşekkür ederim. Cumhuriyetin 100. yılı mottosu bizim için motivasyondu. Cumhuriyetin 100. yılı olması adeta bir motivasyondu. Aynı zamanda Galatasaray’ın genlerinde olan Avrupa’da olmak. Avrupa’da oynayan takımları yenmek Galatasaray’ın kuruluş amaçlarından biri de buydu. Biz bu sene bir yandan da bunu başarmaya çalıştık, hedefimiz tekrardan Avrupa’da oynamaktı. Bu sene bunu başardık, çok da iyi oyunlar oynadık. Şampiyonlar Ligi’ne devam edemesek de Avrupa Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz. Bugün de kura çekildi. Bu anlamda da önemli ve değerli bir gün. 15 Şubat’ta tekrar Avrupa arenasında Sparta Prag ile oynayacağız. Yine güçlü ve iyi bir takım. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. En iyi şekilde hazırlanıp en iyi performansı verdiğinizde işler zaten daha kolaylaşıyor. İnşallah Şubat’tan sonra hem biz hem Fenerbahçe yoluna en iyi şekilde devam eder. İki takımın hedefi de Avrupa’da kupa kazanmak. Bizim hedefimiz de Avrupa’da tekrardan kupa kazanmak. İnşallah ülkemize bir kupa daha getiririz. Ben bunu futbolcu olarak yaşamıştım, şimdi teknik direktör olarak yaşamak da en büyük hedefim" ifadelerini kullandı.