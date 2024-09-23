Yıldırım Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de binlerce özel gereksinimli ve dezavantajlı bireye eğitim hizmeti sunmaya devam edecek. Engelsiz Yaşam Okulu’nda yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Merkezde, ‘Müzik Akademisi’, ‘El Sanatları’, ‘Halı Dokuma’ ve ‘Engelsiz Mutfak’ gibi çeşitli alanlarda toplam 16 branşta eğitim veriliyor. Bu eğitimlerle özel gereksinimli ve dezavantajlı bireylerin sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunulurken, öğrencilerin yetenekleri keşfediliyor ve yetenek sınavlarına hazırlanmalarına destek sağlanıyor.

Yıldırım’daki özel bireyler, ilgi alanlarına göre güzel sanatlar lisesine, konservatuvarlara ve üniversitelere yönlendiriliyor. Ayrıca belli bir aşamaya gelen ve çalışabilir durumda olan öğrenciler, destekli istihdam projesi sayesinde iş hayatına kazandırılıyor. 2019'dan bu yana 10.054 öğrencinin yararlandığı Engelsiz Yaşam Okulu’nda, geçtiğimiz yıl engelsiz mutfakta eğitim gören iki özel birey istihdama kazandırılırken, dört öğrenci de güzel sanatlar lisesini kazandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gönül belediyeciliği ilkesiyle insan hayatının her alanına hizmet götürmeye çalıştıklarını belirtti. “Özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamda yer almalarını sağlamak amacıyla 16 farklı branşta eğitimler veriyoruz. Bu dersler, özel bireylerimizin eğitimine, sosyalleşmesine ve keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyor. Geçtiğimiz yıl 811’i özel gereksinimli olmak üzere toplam 1.446 bireye eğitim verdik. Bu yıl da gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” dedi.