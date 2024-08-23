Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, "Depoları Boşaltıyoruz" kampanyasını başlattığını duyurdu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, depoları boşaltıyoruz kampanyasını başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefonlardan notebook ve tabletlere, elektrikli süpürgelerden akıllı saatlere binlerce ürün grubunda her bütçeye uygun ürünler tüketiciyle buluşuyor. Kampanya 15 Eylül’e kadar sürecek. Kampanyada ayrıca şirketin markası Preo’da seçili cep telefonu aksesuar alışverişlerinde ikinci üründe yüzde 50 indirim sunulacağı belirtildi.