Çocuklarımızın eğitime başladığı bu dönemler sizce de biraz fazla stresli değil mi? Çocuklarımız günümüzde eğitim konusunda endişeliler… Öğrenme ihtiyaçlarının yanı sıra ileride ne olacağım kaygısı da barındırıyorlar. Ayrıca siz değerli ebeveynlerde öyle… Bu kadar stresi belki de kendileri de fark etmiyorlar ama dışarıdan bir göz olarak bu dönemlerde çocuklarımızla daha dikkatle ve ilgiliyle bakmamız lazım…

Bu stres günümüzde çocuklarımızda dikkat dağınıklığı, isteksizlik, hoşnutsuzluk, istikrarsızlık ve en önemlisi gereksiz ve aşırı sinir problemi olarak ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Peki bunu nasıl önleyebiliriz?

Çocuklar özellikle ilkokul zamanlarında ailelerinden gördüğü ilgi ve doğru davranışlar sonucunda ileriye daha güvenli bakabilirler. Zaten günümüz zamanında yeterince kaygı yaşayan çocuklarımızın bir de evde kaygı yaşadığını veya yaşayabileceğini hiç düşündünüz mü?

Bence şu an daha yeni düşünmeye başladınız. Hiçbir şey için geç değil Sayın ebeveynler… Çocuklarınız hala sizden ufacık görecekleri o ilgiye, sevgiye ve o güzel hislerinize muhtaç…

Mesela basit olaylarla bu durumu örnekleyebiliriz. En basiti, çocuğunuzun size bir soru sormaya geldiğini düşünün. Belki çalışıyorsunuz ve eve yorgun geliyorsunuz. “ŞİMDİ OLMAZ” diyerek çocuğunuzu kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Ne kadar basit ve gündelik bir sorun değil mi aslında… Başka bir örnek… Mutfakta veya evde herhangi bir işle ilgileniyorsunuz, bir yere gitmeniz gerekiyor en önemlisi herhangi bir durumdan ötürü öfke halindesiniz… Çocuğunuzun o anki ihtiyacını karşılamayı reddediyorsunuz. Bu sefer çocuğunuz iç sesi olalım…

“Ailem beni sevmiyor.” Veya içsel üzüntülerle aklına getireceği kötü düşünceler… Haksız mıyım?

Emininki bu yazıyı okurken içinizdeki o düşünceli ebeveyn harekete geçecek ve bundan sonra çocuklarımızda ruhsal dönüşümleri, ihtiyaçları vb. her şeyleri hakkında daha dikkatli olacağız.

Çocuklarımız bizlerin yarına miraslarıdır. Unutmayın ki çocuğumuz ailesiyle nasıl zamanlar geçirirse ileride o kadar iyi yarınların sebebi olacaktır. Çocuklarımızı ve kendimizi önemseyeceğimiz ilgiyle, sevgiyle, huzurla ve hasretle mutlu yarınlara…