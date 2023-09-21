Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bugün sabah saatlerinde gerçekleşen korkunç bir kaza, 2 genç lise öğrencisinin hayatına son verdi. Motosikletin direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada, Kerem Faruk Türkmen (17) adındaki 12. sınıf öğrencisi ve yanında bulunan 10. sınıf öğrencisi İlker Cura (15) trajik bir şekilde hayatlarını kaybettiler. Kazanın yaşandığı yer, Yeni Mahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Sarıkız Kavşağı yakınında idi. Kaza anında motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybederek kaldırım taşlarına çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kerem Faruk Türkmen, Bahadır Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki bir gençti. Aynı şekilde, 15 yaşındaki İlker Cura da Narlıdere Mahallesi'nde ikamet ediyordu. İkinci lise öğrencisi Cura, Kerem Faruk Türkmen'in motosikletinde yolcu olarak bulunuyordu. Her iki gencin de aynı okulda öğrenci oldukları ve sabah erken saatlerde okula gitmek üzere yola çıktıkları belirtiliyor.

Olay yerine gelen aileler, çocuklarının ölüm haberi karşısında derin bir üzüntü ve gözyaşlarına boğuldu.