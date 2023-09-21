Soğuk su içmenin zararları, özellikle yaz aylarında pek dikkate alınan bir durum değildir. Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve en ufak bir efor sarf edilmesi durumunda yaşanan sıvı kayıpları, birçok kişinin direkt olarak soğuk su içme isteğini arttırır.

Aşırı derecede içilen soğuk su, anlık olarak ferahlamaya neden olabilir ancak orta ve uzun vadede birtakım sorunları da beraberinde getirebilir. Her şeyden önce en düşük 25 dereceye kadar düşebilen mide sıcaklığı, birden bire buz gibi bir suyla karşılaşması durumunda anlık şok geçirebilir. Bu şok sonucunda ise mide problemleri ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra soğuk su, boğazın da fazlasıyla etkilenmesine yol açar. Boğazların da yine en düşük 25 derecelere kadar ısı olarak düşmesi söz konusuyken, birden bire soğuk suya maruz kalması, yapısal zedelenmelere yol açabilir.

Bu gibi durumların önüne geçebilmek adına çok soğuk olmayan su içilebilir. Çok soğuk olmayan bir su ise birden değil, aralıklarla tüketilmelidir. Böylelikle su ile sağlıklı bir şekilde ferahlamanız söz konusu olur.

Soğuk Su İçmenin Zararları ve Mideye Olan Etkisi

Soğuk su içmenin zararları konusunda akla ilk olarak gelen organların başında mide yer alır. Aşırı derecede soğu bir su, direkt olarak mideye iner ve mideye inene kadar pek ısı kazanmaz. Bu yüzden birden bire aşırı soğukla karşı karşıya kalınca şok etkisi yaşar. Yaşanan şok etkisi nedeniyle midede kasılmalar meydana gelebilir. Midenin soğuk etkisiyle birlikte kas yapısında daralmalar görülür. Bir nevi mide kendini korumaya alır ve bu nedenle kasılmaya başlar. Haliyle soğuk su sonucunda mide ağrıları veya kısa süreli ishal ile karşı karşıya kalınabilir. Hatta bu durum halk arasında “mide üşütmesi” olarak da bilinir.

Soğuk su nedeniyle midenin asidik yapısı da zarar görür. Soğuk su, midedeki sindirimi sağlayan asidin yapısal olarak zarar görmesine yol açar. Soğuk su, mide sıvısı her ne kadar asidik olsa da yapı olarak bozulmalara yol açar. Bunun önüne geçebilmek adına ise suyu ısı olarak arttırıp, kontrollü bir şekilde içmek gerekir.

Soğuk Su Solunum Yollarına Zarar Verebilir

Soğuk Suyun Zararları

Soğuk su nedeniyle solunum yollarının da sıklıkla etkilendiği görülür. Özellikle kronik solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler, soğuk sudan çok daha çabuk etkilenir. Hücrelerin bir anda soğuğa maruz kalması, korunmasız olmaları ve korunma yeteneklerini geçici süreliğine kaybetmelerine yol açar. Bu durum da solunum yolu sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Astım nöbetlerinden tutun da bademcik problemlerine, solunum yolu enfeksiyonlarına kadar birçok sorunun soğuk su nedeniyle ortaya çıkması söz konusu olabilir.