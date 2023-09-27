Ünlü İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu, 44 yaşında, 10 Aralık Şehitler Parkı'nda başından tabanca ile vurulmuş bir halde bulundu. Fettahoğlu'nun vücuduna ait bir tabanca ve boş kovanın yanı sıra bulundurma ruhsatı olan bir tabanca da olay yerinde bulundu. Ayrıca, oyuncunun çantasında antidepresan ilaçlar bulunduğu tespit edildi. Sanatçının intihar ettiği, doğum gününden sadece bir gün sonra yaşandığı öğrenildi. Olay, Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi'nde, saat 10.00 sularında gerçekleşti. Bir kişi, parkta yürüyüş yaparken duyduğu silah sesi üzerine sesin geldiği yöne doğru ilerledi ve Seda Fettahoğlu'nun vurulmuş halde olduğunu gördü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polisler hızla olay yerine geldi. Ancak sağlık ekipleri, Seda Fettahoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis incelemesi sonucunda, ölen kişinin ünlü İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu belirlendi. Fettahoğlu'nun tabancanın, bugün satın alındığı iddia edildi. Cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Mahalle sakinlerinden Tuğrul Yüksel, olayın yaşandığı yerdeki izlenimlerini paylaşarak, "Ambulansları ve polisleri görünce bu yöne geldik. Kendini vurmuş, intihar ettiği dedikodularını duyduk, ama kim olduğunu tam olarak öğrenemedik. Sadece sanatçı olduğunu duyduk. Polisler, bizi yaklaştırmadı, bu yüzden uzaktan izledik" dedi.

Mahalle muhtarı Ayşen Bingöl ise şunları söyledi: "Saat 10.00 sıralarında bir ambulans geçti, bunu gördüm. Daha sonra mahallemizin sosyal medya grubunda bir komşumuzun mahallede bir kadının kendini vurduğunu yazdığını gördüm. Polislere ne olduğunu sordum ve 1979 doğumlu bir kadının kafasına silahla ateş ettiğini ve öldüğünü öğrendim. Mahalle sakinleri arasında yaşamayan, dışarıdan gelen bir kadınmış. Silahı makine kimyadan yeni almış ve buraya gelip oturmuş. Kendisine ateş etmiş."

Olayı bildiren üniversite öğrencisi F.A, polise verdiği ifadesinde, "Yürüyüş yapıyordum, bir silah sesi duydum. Sesin geldiği yöne baktığımda başından vurulmuş bir kadın görerek hemen polise haber verdim" dedi.

Şehir Tiyatroları resmi sosyal medya hesabından da Fettahoğlu'nun vefatını duyurarak, "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.