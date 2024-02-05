Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi yarıyıl tatilinde kent genelinde 532 okulda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektör mücadelesi hizmetleri kapsamında her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili sürecinde kentteki tüm okullarda haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama yaptı. Veteriner hizmetleri ekipleri özellikle çocukların ortak kullanım alanları olan sınıflardan bodrum katlarına kadar tüm köşeleri ilaçladı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda , Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, tür seçiciliği olan ve doğanın dengesini bozmayacak ürünler kullanıldığı bildirildi.