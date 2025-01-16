Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarından itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak.

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, yarın sona eriyor. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatili için karnelerini alacak.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine, öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" sunacak. Bu raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri göz önünde bulundurulacak ve sosyal-duygusal beceriler de rapora dahil edilecek.

Böylece velilere, çocuklarının gelişim süreçleri hakkında rehberlik yapılacak. Gelişim raporlarında, öğrencilerin ilerlemelerini desteklemek amacıyla velilere somut öneriler de sunulacak.

Geçen yıl MEB, okullarda dönem bitimi öncesindeki son haftayı öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla "dönem sonu faaliyet haftası" olarak düzenlemişti. Bu yıl da aynı uygulama devam ettirildi.

Faaliyet haftası kapsamındaki etkinlikler, akademik başarıyı yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi de kapsayan bütüncül bir yaklaşımla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu şekilde güncellenerek, öğrencilere çok yönlü gelişimlerini destekleyecek zengin bir faaliyet yelpazesi sunuldu.

Bu kapsamda Bakanlıkça e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nde "merkezi etkinlik" olarak tanımlanan etkinlikleri gerçekleştiren öğrencilerin bilgileri modüle işlendi. Yapılan veri girişleri, öğrencilerin sosyal etkinlik içerikli karnelerinde de yer alacak.

Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak?

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.