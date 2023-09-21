Evde kal çağrılarına uyup vaktimizin çoğunu evimizde geçirdiğimiz bugünlerde, kitaplara daha çok sarılıyoruz. Biz de durağan geçen günlerinize heyecan katacak ve okurken gerim gerim gerileceğiniz bir liste hazırladık.

Gerilim ve korku kitapları birçok kitapsever için vazgeçilmez! Kimileri de bu tür kitapların kapağını dahi zor açıyor; çünkü gerilim kitaplarının verdiği hazzı bilmiyorlar. Geceleri okurken daha da heyecanlandıran ve elimizden asla bırakamadığımız gerilim kitapları, okumanız için bir şansı hak ediyor! Bu tür kitapları okumaya çekiniyorsanız ama için için de merak ediyorsanız hazırladığımız liste tam da size göre. Listedeki kitaplardan birini okumaya başlayın, emin olun en kısa zamanda listenin tamamını bitireceksiniz!

Gelin, okumaya çekineceğiz 8 gerilim kitabına yakından bakalım…

Ejderha Dövmeli Kız-Stieg Larsson

Listemizin ilk kitabı filmi de çekilen Ejderha Dövmeli Kız. Yazar Stieg Larsson, ne yazık ki bu kitabının başarısını göremeden 50 yaşında vefat etti. Öyle bir başarı ki Ejderha Dövmeli Kız, 41 ülkede rekor satış yaptı.

Ejderha Dövmeli Kız, ayrıntılara ve tasvirlere oldukça fazla yer veren zekice kurgulanmış bir olay örgüsüne sahip. Kadınların toplumsal hayattaki yerini de sorgulatan bir gerilim romanı. Kitaptaki ana karakterlerden biri olan Lisbeth Salander hem bu sorunlarla hem de bu sorunları yaratan kişilerle savaşıyor. Ejderha Dövmeli Kız bir seri kitabı, devamı niteliğinde iki kitap daha bulunuyor.

Şizofren-Wulf Dorn

Alman polisiye ve gerilim yazarları içerisinde Wulf Dorn’un yeri ayrıdır. Şizofren, ilk eseri Psikiyatrist’in başarısının devamı diyebiliriz. Kitap Psikiyatr Jan Forstner’ın doğduğu yere dönmesi ile başlıyor. Geçmişte yaşanan bir dizi talihsiz olay Jan’ın ruhsal durumunu değiştirmiştir ve hayatını etkilemektedir. Geçmişi geride bırakmaya çalışsa da klinikte intihar eden bir hasta, Jan’ın geçmişindeki sırların da açığa çıkmasına neden oluyor ve olaylar başlıyor.

Obsesif-Chevy Stevens

Chevy Stevens’ın Obsesif kitabı gerçekten tüyler ürpertici. Kitabın ana karakteri otuz iki yaşında bir emlakcı olan Annie O’Sullivan. Annie, bir psikopat tarafından kaçırılıp dağ kulübesinde uzun süre alıkonulmuş. Yaşadığı bu travmatik olayı bir psikiyatriste anlatmaya karar veriyor ve anlattığı şeyler soruşturmasının da sonucunu belirliyor. Kitabın sonunda ise Annie ve okuyucuları büyük bir sürpriz bekliyor.

Hayvan Mezarlığı-Stephan King

Gerilim ve korku romanı denildiğinde akla gelen ilk yazar elbette ki, Stephan King! Hayvan Mezarlığı da en etkileyici ve ürkütücü romanlarından biri. Bu eseri beyazperdeye de aktarıldı ve gişe rekorları kırdı. Roman, küçük bir kızın kedisinin ölmesi ve ailesiyle birlikte bu kediyi hayata döndürme çabalarını anlatıyor. Hem hikayenin uyandırdığı merak hem de sade ve akıcı dili ile Hayvan Mezarlığı’nı bir solukta okuyacaksınız.

Gözlerini Sımsıkı Kapat-John Verdon

Aklından Bir Sayı Tut kitabı ile rekor satışları gören John Verdon’un Gözlerini Sımsıkı Kapat kitabı da gerilim severler den tam not aldı. Emekli polis dedektifi Dave Gurney, yerel polisin çözemediği ve üzerinden uzun zaman geçmiş bir cinayeti araştırmaya başlıyor. Gurney şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemleri ile soruşturmayı bambaşka bir boyuta taşıyor. Sizi de Gurney ile katilin peşinde iz sürdüren bu kitap, okuduğunuz diğer romanlara benzemiyor. Nefesinizi kesen akıl oyunları ile sıra dışı bir hikaye.

Psikiyatrist-Wulf Dorn

Listemizde Wulf Dorn’un bir kitabı daha var. Psikiyatrist, şiddet mağduru bir kadın hastanın psikiyatristinin hayatını kabusa çevirmesini anlatıyor. Psikiyatrist Ellen Roth, bu kabusun içerisinde ne yapacağını ve kime güveneceğini şaşırmıştır. Kara Adam tarafından takip edildiğini söyleyen hastası gizemli bir şekilde kayboluyor ve Ellen Roth’u da bir maceranın içerisine dahil ediyor. Korku ve şiddetin fazlasıyla hissedildiği bu kitap Wulf Dorn’un en etkileyici eseri.

Bıçak Sırtı-Michelle Hodkin

Bıçak Sırtı, Mara Dyer serisinin ikinci kitabı. İlk kitap Eksik Parça’yı da mutlaka okumalısınız. Ana karakter Mara, geçmişinden kaçmaya çalışan ama bunu bir türlü beceremeyen bir kadın. Sorunlarını kendi içinde büyüttüğünü düşünmeye başladığında hayatındaki sırlardan da kurtulmak ister. Ancak sırların ortaya çıkması ölümcül sonuçları da beraberinde getirir. Akıcı okunan bu kitabı, kapağını açtıktan sonra kapatamayacaksınız.

Paranoya-Brandi Reeds

Brandi Reeds’in Türkçe’ye çevrilen tek kitabı. Veronica Cavanaugh adlı karakter, yaşama sıkı sıkıya tutunmaya çalışan ama yıllarca gördüğü tüp bebek tedavisi ve alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle bunalımda olan bir kadındır. Üç yaşındaki kızı Elizabella onlarca başarısız denemenin ardından hayatına bir mucize gibi dahil olmuştur. Ancak Elizabella’nın ürpertici sözler söyleyen bir hayali arkadaşı vardır. Elizabella bir gün, babasının Tanrı’nın Diyarı’na gittiğini söyler ve babası iş gezisinden geri dönmez. Tüm bu olaylar Veronica için bir kabusun başlangıcıdır.