Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kosgeb başvuru şartları belirlenmiş olup başvuru şartlarının tamamlanması ile girişimciler tarafından hibe kredisi alınarak iş kurma imkanı bulunmaktadır. Bakanlığın bu hizmet sayesinde amaçladığı nokta girişimciliğin arttırılması ve istihdam oluşturulmasıdır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak adlandırılan KOSGEB öncelikle yerel bazda kentlerde açtığı uygulamalı girişimcilik eğitimleri sayesinde kişilerin girişimci adayı olmasını sağlamaktadır. Girişimci adayları eğitimlerini tamamladıktan sonra iş projelerini geliştirerek KOSGEB’e başvurarak iş kurma desteği alabilirler.

KOSGEB Başvuru Şartları İle Hibe Alınması

Geliştirdiği iş fikrine göre kosgeb başvuru şartları noktasında gereken işlemleri tamamlayan girişimci adayları daha sonraki dönemde ise bu kredi için ilk şart uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin tamamlanması ve sertifika alınmasıdır. Sertifika sahibi girişimci adayları iş yerlerini açarak gerekli malzemeleri alır ve iş ilanlarını sunarak hibe kredisi başvurusunda bulunurlar. Eski dönemlerde girişimci adayları kendilerine ait bir öz sermaye sahibi olmaları ile iş kurma şansına sahip olurlardı. Yeni dönemde ise yaratıcı bir iş fikrine sahip olunmasıyla daha kolay bir şekilde destek alınabilmektedir.

KOSGEB Başvuru Şartları Ve Girişimcilik Eğitimi

Yeni dönemde kosgeb başvuru şartları oluşması için girişimcilik eğitimi alınmasa dahi hayata geçirmek istenilen geçerli bir iş fikri ile hibe kredisi başvurusunda bulunabilir. Bu noktada KOSGEB tarafından daha fazla iş girişimini sağlamak ve istihdamı artırmak amaçlanmaktadır. Önemli olan koşullardan birisi başvuru yaparken işletmenin proforma faturalarını gösterme şartıdır. Başvurular onaylandıktan sonra 3 ay içerisinde işletme hayata geçirilmeli ve KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırılması gerekmektedir. 3 defa yapılan başvuruların ret edilmesi sonrasında yeni bir hak daha kazanılamaz.