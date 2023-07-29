Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, Beşyol sanayi sitesinde bulunan bir oto tamirci dükkanında yaşanan ilginç bir kaza, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobilini bakım için dükkanın yolunu tutan bir müşteri, tamirci dükkanının önünde bir süre bekledikten sonra aracın direksiyon başına geçti. Ancak o anlarda yaşanan dikkatsizlik, kısa süreli şoka neden oldu.

Müşteri, istemeden fren yerine gaza basınca araç hızla ilerlemeye başladı. Kontrolünü kaybeden sürücü, önce işyeri sahibine çarptı. Şaşkınlık içinde olan dükkan sahibi ne olduğunu anlamaya çalışırken, araç hız kesmeden dükkanın içine doğru ilerlemeye devam etti. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Araç, dükkana girdiği anda etraftaki malzemelere çarparak durabildi. Neyse ki, kaza sonucunda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı; ancak dükkanın içindeki malzemelerde hasar oluştu.

Kaza anında yaşanan şok ve panik havası, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde açıkça görülebiliyor. Olaya tanık olan diğer müşteriler ve çalışanlar, hızlı refleksleriyle olaya müdahale etmeye çalıştılar. İlk anda yaşanan kargaşa sonrasında, sakinleşen herkes, kaza anının inanılmaz bir tesadüfle kaydedildiğini fark etti.

Yetkililer, kaza hakkında inceleme başlatırken, sürücünün dikkatsizliğinin yanlışlıkla meydana gelen bu olaya sebep olduğu belirtildi. Bu olay, güvenlik kamerasının önemi ve iş yerlerinde alınması gereken önlemleri bir kez daha hatırlattı. Sürücülerin araç kullanırken dikkatli olmaları, böyle talihsiz kazaların önüne geçebileceği unutulmamalıdır.