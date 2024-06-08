Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde "Öncesi ve Sonrası İle Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesi Kartpostalları Sergisi" ziyarete açıldı.

Seyhun Binzet’in özel koleksiyonundan oluşan nadide eserler Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde Tarihi Alan ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor. Çanakkale Muharebeleri ile ilgili Türk ve yabancı orijinal kartpostalları uzun emekler sonunda bir araya getiren Seyhun Binzet bu eserleri sergilenmek üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim etti.

Sergi açılışında konuşan Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bu nadide eserleri bir araya getiren ve sonrasında sergilenmek üzere bizlere emanet eden Sayın Seyhun Binzet beyefendiye teşekkür ediyorum. Çanakkale Muharebeleri sadece toptan, tüfekten ibaret değil mektuplardan oluşan hayat hikayeleri ve kartpostallarda dönemi yansıtan hatıralarda vardır. Biz Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Muharebeleri ile ilgili her şeye gözümüz gibi bakıyoruz. Diliyorum ki bu sergi Tarihi Alana gelen her ziyaretçinin uğrak noktası olacak ve misafirlerimiz Çanakkale’yi daha iyi anlayacaklardır” dedi.