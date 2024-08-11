Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’incisi düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Gençlik Spor ve Kültür Festivali ile Ordulular spor ile kültür etkinliklerini bir arada yaşayacak.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından 26-30 Ağustos tarihleri arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı Gençlik Spor ve Kültür Festivali’nin 2’incisi düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ile birleşecek olan festival ile 7’den 70’e herkesin katılacağı yarışmalar organize edilecek. Düzenlenecek olan yarışmalar ile festivale katılanlar dostça mücadele ederken, yapılan kültür etkinlikleri ile de doyasıya zaman geçirecekler.

HEYECAN DOLU YARIŞMALAR YAPILACAK

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı ve Akyazı Sahilinde gerçekleştirilecek olan festivalde 3*3 basketbol turnuvası, plaj hentbol turnuvası, satranç turnuvası, plaj ragbi ve plaj voleybol turnuvasının yanı sıra konserler, tiyatro ve çocuk oyunları etkinlikleri yapılacak. Yarışmalar 30 Ağustos tarihinde final müsabakaları ve akabinde ödül töreni ile son bulacak.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Düzenlenecek olan Gençlik Spor ve Kültür Festivalinde dereceye girecek olan takım ve sporculara toplamda 252 bin TL ödül verilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Turnuvaya başvurmak isteyenler 21 Ağustos’a kadar resmi internet sitesi adresinden başvuru formlarını indirip doldurduktan sonra branşlar için belirtilen numara ile iletişime geçerek başvuru sürecini takip edebilecek.