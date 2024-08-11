Ordu Büyükşehir Belediyesi şehir estetiği ve yaya güvenliğini sağlamak amacı ile kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Ünye ilçesinde çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2024 yılında 15 bin metrekare kaldırım yaparak vatandaşın kullanımına sundu.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde 2019 yılından bu yana ulaşım alanında rekor çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği kaldırım çalışmalarıyla da ilçeleri modern görünüme kavuşturuyor. Başkan Güler ile yeni döneme de hızlı giriş yapan Büyükşehir Belediyesi bir yandan yolları konfora kavuştururken diğer yandan ise yaya güvenliği için baskı beton kaldırım çalışmalarına da ağırlık veriyor.

8 AYDA 15 BİN METREKARE KALDIRIM YAPILDI

Ordu’nun dört bir yanında olduğu gibi Ünye ilçesinde de kaldırım çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ihtiyaç bulunan alanlarda 2024 yılında begonit ve baskı beton olmak üzere 15 bin metrekareyi kaldırım çalışması yaptı.

KALDIRIMLAR İLMEK İLMEK İŞLENDİ

İlçenin tarihi ve turistik bölgelerinde begonit uygulaması yapan Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Fevziçakmak Mahallesi Balıkdeğermeni sokakta 1100 metrekare, Kaledere Mahallesi Bedesten bölgesi 1010 metrekare ve Gölevi Mahallesinde ise 3 bin 300 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Baskı beton kaldırımlarda inşa eden ekipler, Atatürk Mahallesi sahil yolunda 6 bin 500 metrekare, Mustafa Rakım Parkında 1200 metrekare, Burunucu Mahallesinde 1400 metrekare ve Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde ise 400 metrekare kaldırımı vatandaşın kullanımına sundu.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEYECEK

Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler Liseler ve Kaledere Mahallerinde de 5 bin metrekarelik kaldırım çalışmasını da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşın kullanımına sunacak.