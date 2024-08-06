Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda önemli bir projeyi hayata geçirerek organik atıklardan mama ve kompost gübre üretimine başladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Mama ve kompost Gübre Üretim Merkezi, organik atıklardan mama ve kompost gübre üretimi gerçekleştiriyor.

Mutfak atıkları, Hal pazarı ve pazar yerlerinde toplanan atıklar, bu merkezde çeşitli işlemlerden geçerek mama ve organik kompost gübreye dönüştürülüyor. Uygulama, organik atıkların geri kazanımını sağlayarak Sıfır Atık Projesi'ni destekliyor ve sürdürülebilir gıda güvenliğini teşvik ediyor.

Elde edilen kompost gübre, 65 yaş üstü yaşlılar, engelliler ve gaziler için tahsis edilen Büyükşehir Belediyesi Hobi Bahçesi ile yeşil alanlarda kullanılıyor.

5 personel ve 1 gıda mühendisinin görev aldığı mama ve kompost gübre üretim merkezinde aylık ortalama 4 ton kedi ve köpek maması ile 1 ton gübre üretiliyor. “Sevimli Dostlarımızın yanındayız” sloganıyla üretime başlayan tesiste artık yemekler burada değerlendirilerek mama haline getiriliyor.

Toprak kalitesini artırmak ve biyoçeşitliliği destekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu girişimiyle hem yerel ekosistemi güçlendirmeyi hem de gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlıyor.

Atık ürünleri mama ve gübre olarak değerlendirdiklerini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Sercan Gelener, ‘’Hal pazarlarından, pazar yerlerinden topladığınız sebze ve meyve atıklarını burada kompost makinelerimizde organik gübreye çeviriyoruz. Ürettiğimiz organik gübreyi yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin Hobi Bahçesindeki vatandaşlarımıza kullanım amaçlı ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu sayede toprağın biyoçeşitliliğini de arttırıyoruz ve verimli artırmış bulunuyoruz. Bu tesisimizin çevreci yanının yanı sıra tasarrufu yanı da ön plana çıkmaktadır. Ürettiğimiz mama ve kompost gübre sayesinde Büyükşehir Belediyemizin öz kaynaklarını diğer hizmetlerde kullanmak adına değerlendiriyoruz’’ dedi.

Sıfır Atık Projesini destekleyen bir tesis kurduklarını belirten İklim Değişikliği Şube Müdürü Mehmet Demir ise ‘’Ülkemizde başlatılan sıfır atık projesini desteklemek üzere yerelde iyi uygulama örneklerini şehrimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu tesiste meyve sebze atıklarından park bahçe atıklarından kompost gübre üretiyoruz. Kimyasal gübre olmayan, sebze üretimini desteklemek organik içeriği yüksek mineralli fazla olan bir gübre üretmiş oluyoruz. Teslimimizde yemek artıklarından mama üretiyoruz bu mamayı da kendi barınaklarımızda hayvan hastanelerimizdeki mama ihtiyacımızı gideriyoruz’’ diye konuştu.

Sevimli dostlar için proteini yüksek mama ürettiklerini belirten Gıda Mühendisi Esra Çimen ise ‘’Mama olarak kaliteli ve yenilebilir mamalar sunmaktayız hayvan dostlarımıza, içerik olarak protein ve karbonhidrattan oluşan bir kaliteli mamamız var. Protokol dahilinde belli yerlerden ekmek yemek atıkları ondan sonra ekmek kırıntıları almaktayız ve bu kırıntıları tesisinizde arkadaşlarımızla beraber 8 ila 24 saat arasında bir süreç arasında mama, kaliteli mama üretmekteyiz. Mamalarımızı sevgili dostlarımız, almış olduğumuz hazır mamalara göre daha çok severek yemekteler. Böylelikle hem atıkların israf olmasının önüne geçmiş bulunmaktayız hem de hayvan dostlarımıza daha kaliteli daha içerik olarak zengin mamalar sunarak en azından besin kalitelerini de iyileştirmiş bulunmaktayız’’ dedi.