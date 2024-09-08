Orhaniyespor'un Bilim Takımı, Teknofest'te Eğitim Teknolojileri Kategorisi'nde finale kalarak İnegöl'ü temsil ediyor. İki yıl önce kurulan takım, 186.000 başvuru arasında ilk 50 proje arasına girerek Antalya'da boy gösterme hakkı kazandı.



Orhaniyespor'un Bilim Takımı, iki yıl önce İnegöl'ün gençlerine yeni ufuklar açmak amacıyla kuruldu. Şu anda takım, Teknofest'te İnegöl'ü gururla temsil ediyor. Eğitim Teknolojileri Kategorisi'nde 186.000 başvuru arasından finale kalan ilk 50 proje arasına giren takım, Antalya'da gerçekleşen finallere katılma hakkı kazandı.



Bilim Takımından sorumlu Yönetici Semih Yıldırım, "Öğrencilerimiz bir haftadır Teknofest'te İnegöl'ümüzü temsil ediyor. Danışman Öğretmenimiz Levent Şanlı ile birlikte, Orhaniyespor forması altında en iyi şekilde temsil ediyorlar. Sporcularımızın başarıları bize gurur veriyor ve duygulandırıyor. Futbol kulübü olarak, Başkanımız Tevfik Demirhan önderliğinde, lokalimizi kapatarak gençlere yönelik bir eğitim yuvasına dönüştürdük ve bu başarılarla kısa sürede doğru bir karar verdiğimizi kanıtladık," dedi.



Yıldırım, iki yıl içinde satranç branşında Avrupa Şampiyonu çıkarmalarının ardından, ülkenin en önemli teknoloji yarışmasında da boy göstererek başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade etti. "Orhaniyespor yönetimi olarak, gençlerimiz için çalışmaya ve üretmek isteyen gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.