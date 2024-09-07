Süper Amatör Lig de mücadele eden Orhaniyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı.



Tecrübeli antrenör Güray hoca ile anlaştıktan sonra flaş isimler ile anlaşan Orhaniyespor'da hedef BAL Ligi... Basın sözcüsü Bayram Hasret yaptığı açıklamada. "İnegölümüzün üst liglerde oynamış tecrübeli futbolcuları ile gelecek vadeden genç oyuncularını harmanlayarak dinamik bir kadro oluşturduk. Geçen sene bütün mahalle kenetlenerek güzel bir hava yakaladık. Son maçta kaçırdığımız Bal hedefimize bu sene ulaşmak istiyoruz. Köklü ve büyük bir camiayız. Hedefimize odaklandık. Camiamıza sakatlıksız başarılı bir sezon diliyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bütün İnegöl halkını maçlarımızı bekliyoruz" dedi.