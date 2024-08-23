Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karlıköy mevkiinde planlanan andezit ocağı projesi için vatandaşlar imza kampanyası başlatmış, Keşan Kent Konseyi öncülüğünde 'Köyümüze taş ocağı istemiyoruz' sloganı ile basın açıklaması gerçekleştirmişti. Toplanan 919 imzanın dikkate alınmamış olması tepki çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan Kent Konseyi öncülüğünde yapılan "Köyümüze taş ocağı istemiyoruz" açıklaması ile birlikte toplanan 919 imza Keşan Kaymakamlığı’na ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na İl Müdürlüğü’ne sunulmuştu.

Konuyla ilgili ÇED süreci başlatıldı. Karlıköy mevkiinde planlanan projenin tanıtım dosyasında ÇED alanının orman alanı olması dikkati çekti.

AÇIK OCAK İŞLETMESİNDE PATLATMA YAPILACAK

Projenin tanıtım dosyasına göre; proje kapsamında maden ocağından alınacak malzemenin Karahisar Göleti, Keşan Yeşilköy, Meriç Küçükaltıağaç, Uzunköprü Aslıhan, Enez Şehitler Göletlerine ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün muhtelif projelerinde kullanılması planlanıyor. Açık ocak işletmeciliği yapılacak projede patlatma ile gevşetilecek malzeme, yükleyiciler ile alanda depolanmadan göletlere gönderilecek.

Taş ocağı olarak düşünülen alanın bin 518 metre kuzeydoğusunda Karlıköy, 2 bin 390 metre güneyinde Yeşilköy, 2 bin 950 metre batısında Kızkapan köyünün yer aldığı belirtildi.

ÇED alanının 900 metre doğusunda ise baraj göleti bulunuyor.

ORMAN ALANA TAŞ OCAĞI HANGİ AKLA HİZMET?

ÇED alanı ise Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda orman alanı olarak görünüyor. 22,73 hektarlık ocak alanından yıllık 500 bin ton andezit malzemesinin çıkarılması hedefleniyor.