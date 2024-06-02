Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele komisyonu ile toplantı yapıldı.

Toplantıda, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Vali Aygöl, orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, tüm ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Komisyon, yangınla mücadele ekiplerinin eğitimi, yangın söndürme araçlarının bakımı ve yangın ihbar sistemlerinin etkinliği konularında çeşitli kararlar aldı. Ayrıca 15 Haziran tarihinden itibaren 1 adet helikopterin Bilecik’te muhtemel bir yangına müdahale etmek için yaz boyunca hazır bekletileceği öğrenildi.