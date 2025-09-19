Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan gönüllülerin hakları güçlendirilirken, tanımları da netleşti. Bu yıl yangınlarda hayatını kaybeden orman işçileri, gönüllüler ve diğer vatandaşlar da resmi olarak “şehit” statüsüne alındı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yaptı.



Resmi Gazete’de bugün yayımlanan düzenleme ile orman yangını gönüllülerinin yanı sıra AFAD, Kızılay gibi kuruluşların gönüllüleri ve sivil vatandaşları kapsayarak, 1 Ocak 2025’ten itibaren tazminat ve aylık haklarından yararlanmaları sağlandı.

Yangın söndürme sırasında vefat eden veya yaralanan gönüllülerin 2330 sayılı Kanun kapsamında haklardan yararlanacağının altı çizilen yönetmelik değişikliğinde, gönüllülerin eğitim, tatbikat, yeme, içme, ulaşım ve barınma giderleri Orman Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağı, üstün başarı gösterenlere teşekkür belgesi verileceği de kaydedildi.

5-10 kişilik gönüllü ekipler ve ekip amirlerinin de tanımlandığı yönetmelikte, yeni “diğer gönüllü” kategorisi, lojistik destek sağlayan kişileri kapsadı.

Bu yıl yangınlarda hayatını kaybeden orman işçileri, gönüllüler ve diğer vatandaşlar da resmî olarak “şehit” statüsüne alındı.“Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü” tanımı, profesyonel olmayan, 18 yaşını doldurmuş, yangına müdahale eden ve kendi işine dönen kişiler olarak belirlendi.

"DÜZENLENME İLE VEFA BORCUNU ÖDÜYOR"

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gönüllü tanımının netleştirildiğini ifade ederek, "Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü’ ve ‘diğer gönüllü’ kategorileri eklendi. Ekipler 5-10 kişiden oluşacak, ekip amirleri eğitim alacak. Fotoğraflı kimlik kartı ücretsiz verilecek; eğitim, tatbikat, yeme-içme, ulaşım ve barınma giderleri Orman Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Üstün başarı gösterenlere teşekkür belgesi düzenlenecek” dedi.

Bakan Yumaklı, “Geçmişten bugüne Yeşil Vatan için canını feda eden tüm orman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit yakınlarımız emanetimizdir” diyerek, düzenlemenin vefa borcunu ödediğini vurguladı.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz