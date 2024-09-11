Orman Genel Müdürlüğü, devlet ormanlarında izinsiz inşa edilen binalar, tesisler ve dikilen ekinlerle ilgili yeni düzenlemeler getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, orman kanununun 17. maddesinin 2. fıkrasının uygulanmasına ilişkin esasları belirledi. Buna göre, devlet ormanlarında kaçak olarak yapılan tüm yapılar, ekilen ürünler ve dikilen fidanlar hiçbir yargı kararı beklenmeksizin ortadan kaldırılacak. Bu işlemlerin maliyeti ise sorumlulardan tahsil edilecek.

Kaçak yapılaşma, izinsiz ekim ve dikim gibi suç teşkil eden durumlar karşısında, olayın başından itibaren Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek müdahale edileceği belirtiliyor. Ayrıca, izinsiz ekim yapılan alanlar ve yapım aşamasındaki binalar da dahil olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri karara ihtiyaç duymadan derhal harekete geçerek yıkım işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ancak söz konusu yapı ve tesisler, ihtiyaç görüldüğü takdirde orman kanunu kapsamında ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek.