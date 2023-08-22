İnegöl’de son yıllarda konut ihtiyacı hat safhaya çıkarken arz talep dengesinin bozulması üzerine konut fiyatları normal bir vatandaşın alamayacağı seviyelere geldi. Konut fiyatlarının yanı sıra kiralarda da yaşanan aşırı artış vatandaşları mağdur etti. Temmuz 2019 ile Temmuz 2023 arasında 4 yıllık süreçte İnegöl’de kira artış oranı yüzde 838,09, son bir yılda yüzde 151,56 hesaplanırken, uzmanlar önümüzdeki 1 yıl için ise artış oranını yüzde 80,27 olarak hesaplıyor.

KONUT İHTİYAÇ DEĞİL YATIRIM ARACI OLDU

İnegöl’de son bir yılda kiralara yüzde 151 zam gelirken, alınan maaşın önemli bir kısmı ev kirasında kullanılmakta. Artan konut fiyatları yüzünden normal vatandaşlar ev alamazken, alınıp satılan daireler yatırım aracı olarak görülmeye başlandı.

EN ÇOK ARTIŞ İNEGÖL’DE OLDU

Yaşanan bu gelişmeler İnegöl’de kiralık dairelerin fiyatlarını da yükseltti. Bursa genelinde kiraların yıllık bazda en çok artış gösterdiği ilçe İnegöl oldu.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Asgari ücretin 11 bin 400 olduğu dönemde İnegöl’de Temmuz ayı itibariyle ortalama kira fiyatları 9 bin 542 TL. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ise bu rakam 3 bin 793 TL’ydi.

NEDEN BU KADAR ARTIYOR?

Artan kira fiyatlarına vatandaşlar tepki gösterirken, sahil kenarlarında bile bu rakamların altında insanların ev bulabildiğini söylerken, İnegöl’de kira fiyatlarının diğer il ve ilçelere nazaran daha fazla arttığını iddia ettiler. Kirada oturan vatandaşlar, ev sahiplerinin enflasyonu bahane ederek, kira artış oranında aşırıya kaçtığını söylerken, ev sahipleri ise istenen kiraların makul olduğunu savunuyor. Son dönemde kiracı-ev sahibi arasında yaşanan kavgaların sosyal medyada gündem olması, kira artışlarının devam etmesiyle daha vahim sonuçlara varabileceği söyleniyor.