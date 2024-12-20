Meclis’te 2025 Bütçesi görüşmeleri sırasında gündeme gelen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’e ait inşaat halindeki lüks villanın görüntüleri ortaya çıktı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis’teki konuşmasında Gökçek’in inşa ettirdiği evin fotoğraflarını sergileyerek, bu evi bir şehit ailesinin evleriyle kıyasladı ve kamuoyunun dikkatini çekti.

Gölbaşı ilçesi Reyhan Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki ev, toplamda 2.401 metrekarelik bir alana sahipken, parsel alanı ise 14.347 metrekareyi buluyor. Zemin katı 1.173 metrekare olan bu lüks ev, 3 metrelik duvarlarla çevrilmiş ve güvenlik kameralarıyla izleniyor. İnşaat alanı dikenli tellerle korunuyor ve içeride çekim yapılmasına izin verilmiyor.

Veli Ağbaba’nın açıklamaları, Gökçek’in yaptırdığı evin geniş bir tartışma yaratmasına yol açtı. Şehit aileleri ve kamuoyunda büyük tepki toplayan evin inşaat süreci, Türkiye’nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Osman Gökçek, henüz evin inşasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.