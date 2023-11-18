Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uzun süredir merak edilen bir konuda açıklamalarda bulundu

Limonlu su mu, sirkeli su mu tercih edilmeli? Kilo verme ve metabolizmayı hızlandırma amacıyla aç karnına içilen limonlu su ile sirkeli su arasında hangisinin daha etkili olduğu konusu oldukça merak ediliyor. Prof. Dr. Müftüoğlu, katıldığı bir programda bu soruya beklenmedik bir cevap vererek dikkat çekti.

Elma sirkeli su ve limonlu su arasında şiddetli bir rekabet var. Özellikle kilo verme hedefi olanların sıkça tercih ettiği bu içecekler arasında hangisinin daha etkili olduğu sorusu büyük bir belirsizlik yaratıyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun Cevabı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, YouTube kanalında paylaştığı bir program kaydında bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Hiç fark etmez,” diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, vurgulayarak asıl önemli olanın su içmek olduğunu belirtti. “Suyun kendisi önemli. Limonlu ve sirkeli sudan önce suyun kendisi gelir.” şeklinde konuştu. Ayrıca aç karnına içilen elma sirkeli suyun mideyi rahatsız edebileceğini belirtti ve kişisel tercihinin günü ılık limon suyu ile başlamak olduğunu ifade etti.