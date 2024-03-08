Seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıklamaya devam eden İYİ Parti adayı Sevda Özcan bu kez de İnegöl’ün eski mobilya çarşısı olarak bilinen Osmanbey Caddesine ilişkin vaatlerde bulundu.

İnegöl denince ilk akla mobilyanın geldiğini ancak yerel yönetimin sektöre yönelik beklenen çalışmaları yapamadığını savunan Özcan, İnegöl’ün simgelerinden biri olan Osmanbey Caddesi’nin kaderine terk edildiğini iddia etti.

Belediye Başkanı seçilmesi durumunda Osmanbey Caddesi’nin sil baştan yenileneceğini söyleyen Özcan, “İnegöl’ü İnegöl yapan değerlerimizden biri olan Osmanbey Caddesine kaybettiği popülerliği yeniden vermek istiyoruz. Gerek kaldırımları, gerekse de peyzaj ve ışıklandırmaları ile caddemize yeni bir hava vereceğiz. Ertuğrulgazi Gazi Caddemizle birlikte her iki caddeyi birbirine bağlayan akslarda yine güzelleştirme çalışmaları yapacağız. Dinlenme alanları, otoparklar ile zenginleştireceğimiz bölge İnegöl mobilyasına ve esnaflarımıza büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Ertuğrulgazi ve Osmanbey Caddesi arasında ki mobilyacılar adasını bir çarşıya dönüştürmek istediklerini anlatan Özcan, “Eğer ilçe halkımız bizlere başkanlık makamını verirse bölgesel çalışmalarla bahsettiğimiz bu bölge dünyanın en büyük açık mobilya çarşısı görünümünü alacak. İnegöl bunu hak ediyor, İnegöl mobilyacısı bunu hak ediyor” şeklinde konuştu.