Bilecik’in Osmaneli ilçesinde "Kütüphaneler Haftası" nedeniyle ilçe halk kütüphanesinde program düzenlendi.

Bu yıl 60’ıncısı kutlanan "Kütüphaneler Haftası" nedeniyle Osmaneli Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş öğrenciler ve veliler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, “Bu yıl 60. sını kutladığımız kütüphane haftası tüm Türkiye’de ‘Dijital geleceğin anahtarı Yapay zekâ temalı akıllı kütüphaneler’ içeriği ile kutlanmaya başlandı. Kütüphaneler bilgiye erişimde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte kütüphaneler sadece kitapların saklandığı ve ödünç verildiği yerler olmaktan çıkmış, aynı zamanda bilgiye erişim merkezleri haline gelmiştir. Artık kütüphanelerde internet erişimi, dijital kaynaklar, e-kitaplar ve çevrimiçi veri tabanları gibi birçok teknolojik imkân bulunmaktadır. Teknolojinin kütüphanelerdeki rolü, bilgiye erişimi demokratikleştirmek ve herkesin eğitim, öğretim ve kişisel gelişim hakkına erişimi sağlamaktır. Teknolojinin kütüphanelerdeki rolü, sadece erişimle sınırlı değil, aynı zamanda kütüphaneleri daha etkili ve verimli hale getirmekte, kullanıcı deneyimini iyileştirmekte ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmaktadır” dedi.

Kütüphane haftası etkinlikler kapsamında İlçe Kütüphanesinden en çok kitap okuyanların arasından çocuk, genç, yetişkin olmak üzeri ödüllerini Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından verilmesinin ardından program sona erdi.