Bilecik 1308 Osmaneli Belediye Spor Karate Takımı kazandığı başarılar ile büyük başarıya imza attı.

Bursa’da yapılan İller arası Minik Yıldız Karate Ligi 1. Etabı’nı başarıyla tamamlayan 1308 Osmaneli Belediye Spor Karate Takımı madalyaları toplayarak Osmaneli ilçesine döndü. 26 şehirden 57 kulüp ve 850 karatecinin katıldığı Bursa İller Arası Minik Yıldız Karate Ligi 1. Etabı’nda Osmaneli’nin genç karatecileri madalya ve dereceleri alırken performanslarıyla göz doldurdu. 1308 Osmaneli Belediye Spor Karate takımı 1 Altın 5 Gümüş 3 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Liderlik elde ederek altın madalya sahibi İkbal Nisa Bozkurt Kata oldu.