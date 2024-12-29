Kaymakam Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Güzel, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Akil Şahin, OSB Müdürü Üzeyir Elmas ve teknik ekip ile birlikte Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, güvenlik, altyapı, fabrika inşaatları ve diğer yürütülen faaliyetler üzerinde incelemeler yaptı ve yapılacak çalışmalarla ilgili tespitlerde bulundu.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden özel bir çelik fabrikasını ziyaret eden Kaymakam Kılıç, firma yetkililerinden inşaat faaliyetleri, üretime geçilme zamanı ve istihdam hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kılıç ziyaretlerinin sonunda, bölgedeki sanayi tesislerinin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yaparak, sanayi kuruluşlarının yerel ve ulusal ekonomiye sağladığı katkının önemine vurgu yaptı ve işletmelerin taleplerini dikkate alarak sanayi ve istihdamın gelişimi için gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.