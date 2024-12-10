Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan mezarlığın bozulan yolun asfaltlama işlemi belediye ekiplerinin çalışmalarıyla tamamlandı.

Osmaneli İlçe Mezarlığı yolun asfaltlama çalışmaları ekiplerin yoğun mesaisi üzerine hızlı bir şekilde tamamlandı. Bu kapsamda ilçe mezarlığı kullanışlı ve konforlu hele getirildi. Çalışmaları özveriyle tamamlayan personele teşekkür eden Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun; “Bu süreçte emek veren tüm belediye personelimize teşekkür ediyoruz. Osmaneli için birlikte çalışıyor, birlikte güzelleştiriyoruz” dedi.