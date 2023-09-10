Bilecik’in Osmaneli ilçesinde eylül ayı olağan belediye meclis toplantısı gerçekleşti.

Osmaneli Belediyesi Kültür-Sanat-Spor-Turizm konağında gerçekleşen toplantıya Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve belediye meclis üyeleri katılım gösterdi. Toplantıda ilçeye yapılan yatırımlar, öne çıkan projeler hakkında konuşuldu. Osmaneli adına çeşitli projeler üzerinde durduğunu belirten Başkan Şahin "Osmaneli örnek alınan Belediye olduğu için gurur duyuyorum. Burada belediye meclis üyelerimizle ilçemize faydalı olmanın yollarını gerçekleştiriyoruz. Osmaneli halkının mutluluğu için bizler burada belediye olarak her zaman devam edeceğiz. Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.