Osmaneli Belediyesi tarafından Ramazan ayının başından bu yana devam eden mahalle iftarları Haceloğlu Mahallesi’nde son buldu.

İftar öncesi masaları tek tek dolaşıp genç, yaşlı herkesle bizzat görüşerek hoş sohbet içerisinde ’hayırlı ramazanlar’ dileyen Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, yoğun ilgi ile karşılandı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı iftar sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Şahin, "Ramazan ayı kapsamında düzenlediğimiz mahalle iftarlarının amacı birlikte kardeşlik iftarı yapmaktır. Bugün burada kardeşlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız ve büyüklerimizle, zengin, fakir aynı sofrada oruç açmanın huzuru içindeyiz. Bu akşam son iftarımıza katılan herkese ve bu iftar programlarını düzenlememizde bizlere destek olanlara emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Osmaneli halkımın ve İslam aleminin Ramazan bayramlarını şimdiden kutluyorum” dedi.

İftar yemeğinde konuşan Kaymakam Yüksel Ünal “Bugün burada benimde sakini olduğum Haceloğlu Mahalle halkımız ile iftar yemeğinde bir araya geldiğimiz için son derece mutluyuz. Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir ay. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin pekiştiği bir ay. Bu iftar yemeğinde de yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği sergilenmektedir. Bu nedenle Mahalle İftar yemeğini düzenleyen Belediye Başkanımıza, emeği geçenlere ve katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı dolaysıyla şimdiden Bayramınızı kutluyorum" dedi.

İftar programına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin siyasi parti Başkanları, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.