Osmaneli İlçesi’ne İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, son zamanlarda ilçe genelinde motosiklet sayılarının çoğalması ve motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında artışların yaşanması nedeniyle eğitim düzenlendi. Ekiplerce, sürücülerin nasıl güvenli motosiklet kullanılabileceği anlatıldı. Motosiklet sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmeleri, aşırı hız yapmamaları, gürültü ve duman çıkaran sistemleri motosikletlerde kullanmamaları, çevreyi rahatsız etmemeleri hususları hatırlatıldı. Ayrıca, koruyucu tertibat kullanımı, motosiklet sürüşü, sürüş öncesi kontroller, yol üzerinde konumlanma, frenleme, yol üzerinde kayma ve motosiklet kazalarını engelleme yolları konularında bilgilendirme yapıldı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak’ın selamlama konuşmasının ardından yapılan bilgilendirme toplantısına konuşan Kaymakam Abüssamed Kılıç, "Osmaneli ilçemizde önemli bir farkındalık etkinliği için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz ve Osmaneli Motosiklet Kulübümüzün iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlikte, amacımız motosiklet kazalarının ve yaralanmalarının önüne geçmek, başta gençlerimiz olmak üzere can kayıplarını azaltmak ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmaktır. Motosiklet kullanımı, doğru eğitim ve kurallara uyumla birlikte hem özgürlük hem de keyif veren bir ulaşım biçimidir. Ancak unutulmamalıdır ki, güvenlik her şeyden önce gelir. Bir anlık ihmal, hem sürücülerimiz hem de sevdikleri için telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Maalesef ilçemizde de bu tip kazalarla karşılaşıyoruz. Bu sebeple de başta trafik birimlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımız gerekli çalışmaları planlıyor ve yürütüyor. Bugün burada yapacağımız bilgilendirme çalışmaları ve uygulamalı eğitimler ile de sürüş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha hatırlayacağız. Ayrıca etkinliğimizin sonunda, sürüş güvenliğinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan kask dağıtımı da gerçekleştireceğiz. Kask takmak, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayat kurtaran bir davranıştır. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen Emniyet Müdürlüğümüze, Jandarma komutanlığımıza, Osmaneli Motosiklet Kulübümüze ve tüm destek veren kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte, trafikte daha bilinçli, daha duyarlı ve daha güvenli bir Osmaneli için çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayalım: "Kurallara uyalım, hayatı koruyalım" dedi.

Belediye Başkanı Bekir Torun ise " Bugün burada toplanma nedenimiz ayrı ve güzel bir neden şimdiye kadar Osmaneli de motorcu arkadaşları görüyorduk ama böyle bir etkinliğe şahit olmamıştık. Toplumsal farkındalık adına böyle etkinliklerin böyle toplantıların devam etmesi diliyorum. Bu toplantıda da Emeği geçen Emniyet müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımıza, Motosiklet derneğine ve az sonra burada kura ile dağıtılacak olan kasklarımızın temin edilmesinde emeği geçen iş insanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bilecik İli Allah’ın izniyle motosiklet bilinci konusun da yol alma konusunda güzel bir başlangıç yaptı. Burada bizim Osmanelili motosiklet kulübünün de emeği büyük, bende bir motosiklet tutkunu arkadaşınız olarak aslına motosiklet kullanan arkadaşlarımız aslında kibar ve beyefendi insanlardır. Ama toplumumuzda bazen yanlış gösterilmektedir. Bugün burada yapmış olduğumuz bu farkındalık toplantısı tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de bir başlangıç olacaktır" dedi

Yapılan konuşmaların ardından Osmaneli Enduro ve Motosiklet sevenler dernek üyesi Tarık Çetin motosiklet kullanımı ile ilgili kanunlar, kazalar ve cezalar ile ilgili slayt sunumu yaptı. İlçe Emniyet müdürlüğü Trafik polisleri vatandaşlara motosiklet kullanımı ile ilgili broşürler dağıttı. Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun ve İlçe protokolü kaskları dağıtmasıyla sona erdi.

Düzenlenen etkinliğe Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, Osmaneli Motosiklet sevenler Dernek Başkanı, üyeleri ve vatandaşlar katıldı