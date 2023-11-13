Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerin ikametgah ve suç türlerine göre dağılımını içeren yeni bir raporunu paylaştı. 2012-2020 dönemini kapsayan bu verilere göre, Türkiye'nin suç oranı en düşük olan illeri belirlendi. Dikkat çeken detay ise, büyükşehirler arasında sadece Erzurum'un listede yer alması oldu.

Raporda, öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvet, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar ve bilinmeyen suçlar baz alındı.

Suç oranı en düşük 10 il şu şekilde sıralandı: