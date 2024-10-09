Osmangazi Belediyesi’nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Erkan Aydın’ın yönetiminde gerçekleşti. Toplantı, katılımcıların yoklamasıyla başladı ve parti grup başkan vekillerinin gündem değerlendirmeleriyle devam etti. Başkan Aydın, toplantıda belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmaları ve önümüzdeki döneme yönelik projeleri anlattı.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Başkan Aydın, konuşmasında geçen ayki zabıta haftası, Bursa’nın kurtuluşu ve Gaziler Haftası kapsamında yapılan etkinliklerden bahsetti. Okulların açılmasıyla birlikte 5-6 okulda boyama çalışmaları yapıldığını belirten Aydın, “Rengârenk bir eğitim ortamı sunarak çocukların daha istekle okula gitmelerini sağladık. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olsun,” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE ÇALIŞMALARI

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında çeşitli desteklerde bulunduklarını ifade eden Aydın, Hayvanları Koruma Haftası dolayısıyla da Osmangazi Belediyesi’nin, Bursa’nın en kapsamlı ve büyük hayvan barınağını bünyesinde barındırdığını söyledi. Aydın, hayvan sahiplenmenin önemine vurgu yaparak Osmangazi’nin bu konuda Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirtti.

TOPLUMSAL MESELELER GÜNDEMDE

Başkan Aydın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değinerek ellerinden gelen yardımları yapmaya çalıştıklarını belirtti. Kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına dikkat çeken Aydın, İstanbul Sözleşmesi’nin önemini vurguladı ve şiddet ile taciz olaylarını “insanlık dışı” olarak niteledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DEPREMZEDE YARDIMLARI

Başkan Aydın, Osmangazi’de hayata geçirmeyi hedefledikleri kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekti ve bölgenin enerji dönüşümüne yönelik projelerin sürdüğünü belirtti. Elbistan’daki depremzedelere yardımların devam ettiğini söyleyen Aydın, siyah incir üreticilerine yönelik başlatacakları Gazi Tarım Şirketi girişimiyle ilgili müjdeyi verdi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Aydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türkiye’nin nasıl büyük bir başarı kazandığını hatırlattı. Ayrıca, 12 Ekim’de Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’nin açılışına tüm vatandaşları davet etti.

Toplantı, belediye bütçesi, personel sözleşmeleri ve Bursa Belediyeler Birliği üyeliği gibi gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Başkan Aydın, belediye bütçesinde yapılan düzenlemelerin enflasyonun etkisini azaltmaya yönelik olduğunu ve personelin mağdur edilmemesi için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Meclis toplantısının sonunda ise yeni 8 adet önerge verildi ve önergeler oy birliği ile kabul edildi.