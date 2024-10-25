2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre düzenlenecek ihale, 31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.00’te Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenler, ihale şartnamesini ve eklerini 1.000 TL karşılığında temin edebilir. Gerekli belgeler ve teklif mektupları, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Santral Garaj Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA adresindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları ve geçici teminat bedelini (1.184.295 TL) yatırmaları zorunludur. Teklifler posta yoluyla da iletilebilir; ancak tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyona ulaşmış olması gerekmektedir.

İlgililerin Dikkatine:

İhaleye katılmak için belediyeye herhangi bir borcun bulunmaması ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranmaktadır.

Osmangazi Belediyesi, ihaleyi yapıp yapmama konusunda serbesttir.

İhaleye dair tüm şartname ve ekler, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde incelenebilir.