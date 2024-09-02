Osmangazi Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu, yeni dönem kayıtlarını 02 Eylül - 27 Eylül tarihleri arasında kabul ediyor. Gösteri sanatlarıyla ilgilenen ve bu alanda yeteneklerini geliştirmek isteyen herkes, kayıt işlemlerini Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirebilir.

Kayıt ve Eğitim Süreci

Kayıtların tamamlanmasının ardından kursiyerler, yaş gruplarına göre ayrılacak. Eğitimler, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grupta düzenlenecek. Ekim ayının ilk haftasında başlayacak eğitimler, Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Uzman eğitmenler tarafından verilecek olan eğitimler, kursiyerlere gösteri sanatlarının tüm inceliklerini öğretecek.

Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Osmangazi Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun sunduğu bu ücretsiz eğitim programına katılmak isteyenler, kayıt formunu Soğanlı Kültür Merkezi’nden alabilir. Ayrıca, kayıtlar ve eğitimler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 16 01 numaralı hattı arayarak bilgi edinebilirler.

Yılsonunda, kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sahnede sergilenecek, bu sayede öğrenciler elde ettikleri yetenekleri geniş bir izleyici kitlesine sunma fırsatı bulacak.