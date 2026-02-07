Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde düzenlediği programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ile Elazığ'ı etkileyen deprem felaketinin yıl dönümünde anma programları gerçekleştirdi. Osmangazi Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve yürütme kurulu üyeleri, STK ve dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Osmangazi Gösteri Merkezi'ndeki anma gecesinde hafızalarda derin izler bırakan büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlar saygı ve özlemle anılırken, deprem gerçeğine dikkat çekildi.

'Deprem bir gerçek, hazırlıklı olmak zorunluluktur'

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı yaptığı konuşmada, 'Türkiye tarihinin en uzun ve en soğuk gecesine uyandık. Zaman durdu, o gece 11 ilimizde sadece binalar yıkılmadı, hayaller, çocukluklar ve koca bir gelecek sarsıldı. Binalara binlerce canımızı toprağa verdik ancak o karanlığın içerisinde bir tek şeyi gördük, milletimizin sarsılmaz dayanışmasıyla hepimiz tek yürek olduk. Unutmamak, tedbir almaktır. Deprem, bir gerçek. Hazırlıklı olmak zorunluluktur anlayışıyla kent hafızamızı diri tutup, bilim ve ortak akılla şehirlerimizi güvenli hale getirmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Yıkımın boyutu çarpıcı karelerle aktarıldı

Bursalıların yoğun bir katılımla duyguları paylaştığı gecede Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BURFOD Yönetim Kurulu Üyesi Alper Keskin'in 'Deprem Geliyorum Der' adlı çalışması izleyicilerle buluştu. Depremden etkilenen il ve ilçe merkezlerinde çekilen fotoğraf ve videolardan oluşan multivizyon gösterisi, yaşanan acıları ve bölgedeki yıkımın boyutunu çarpıcı karelerle bir kez daha gözler önüne sererken, katılımcılar gösterim sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Üzücü anlara şahitlik ettiklerine işaret eden Alper Keskin, 'Enkazlarda insanlara ders olabilecek, farkındalık uyandırıp deprem anında neler yapabilirizi sorgulatabilecek fotoğraflardan oluşan seçki hazırladık' diye konuştu.

Ezgiler dayanışma ruhunu pekiştirdi

Akabinde toplumsal hafızanın canlı tutulması ve depremlerin unutulmaması adına düzenlenen anma programı kapsamında, 6 Şubat anısına anma gerçekleştirildi. Saz sanatçıları Ozan Sari, Mahmut Cemal Sari ve konuk sanatçı Cihan Öztürk'un yorumuyla sunulan 'Feryad' şiiriyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar saygı ve rahmetle anıldı. Salondan yükselen ezgiler, Bursalılarda hüzün oluştururken, dayanışma duygusunu da pekiştirdi. Sahnede depremden etkilenen 11 ilin türkülerine yer veren müzisyenler, duygularının oldukça yoğun olduğunu belirterek, bu özel geceyi tertip eden Osmangazi Belediyesi'ne, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'e teşekkür etti.

Gecede aynı zamanda Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Osmangazi Afet Acil Durum Arama Kurtarma ekibi ve ANDA Arama Kurtarma ekibi de hazır bulunarak, vatandaşlara bilgiler verdi.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, anma gecesine katılan STK ve dernek temsilcileri ile Alper Keskin ve müzisyenler Ozan Sari, Mahmut Cemal Sari ile Cihan Öztürk'e teşekkür belgesi takdiminde bulundu.