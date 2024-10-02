Osmangazi Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle personele yönelik ‘Sağlıklı Beslenme ve Ofis Ergonomisi’ eğitimi düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, çalışma ortamında ergonomik şartların sağlanması, personelin iş veriminin ve memnuniyetinin attırılması, uzun vadede baş gösteren iş hastalıklarının önlenmesi ve sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla Bursa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Sağlıklı Beslenme ve Ofis Ergonomisi eğitimi gerçekleştirdi. Osmangazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime personel yoğun bir katılım gösterdi.

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Fizyoterapist Pınar Aydeniz, masa başı çalışanlar için ofis ergonomisi eğitiminin büyük önem taşıdığını ifade etti. Masa başında çalışanların genellikle baş, boyun ve sırt ağrılarından şikayetçi olduklarına vurgu yapan Aydeniz, “Omurga sağlığımızı korumak için masa başında çalışırken belli egzersizler yapmamız gerekiyor. Biz bu egzersizlere ofis rehabilitasyonu diyoruz. Masa başı çalışan kişiler eğer düzenli egzersiz yapmaz ise omurgada bozukluklar meydana gelebiliyor. Özellikle bel ve boyun düzleşmeleri yaşanabiliyor. Bu sıkıntıların önüne geçmek için düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılmasını öneriyoruz. Oturma sırasında vücudun uygun duruş şekli mutlaka sağlanmalıdır. Oturma pozisyonu en fazla iki saatte bir değiştirilerek hareket edilmesi zorunludur” dedi.

Fizyoterapist Pınar Aydeniz yaptığı bilgilendirmenin ardından masa başında çalışanların mutlaka yapması gereken kültür-fizik hareketlerini uygulamalı olarak gösterdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Diyetisyen Canan Tanrıöver ise “Amacımız sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak. Sağlıklı beslenmenin temelini bağırsaklar oluşturur. Bağırsak geçirgenliğini azaltmamız gerekir. Rafine gıdalardan daha az beslenmeliyiz. Paketli gıdaları tüketmemeliyiz. Sebze, meyve ve kuru baklagiller gibi posalı yiyeceklerin tüketimini arttırmalıyız. Beyaz unu tamamen bırakıp, ata tohumlarından üretilen undan yapılmış ekmekleri tüketmeliyiz. Bol su içmeliyiz. Sağlıklı beslenme ile birlikte fiziksel aktiviteleri de hayatımızın içerisine almamız lazım” diye konuştu.